DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajıc'i kabul etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajıc'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraflar
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajıc'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüntü Dökümü: --------------------------- -Kabulden fotoğraflar Haber: ANKARA, ()
28 Şubat 2017 Salı 18:20
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajıc'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraflar
Haber: ANKARA, ()
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