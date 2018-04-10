DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle polisleri kabul etti 

Başbakan Binali Yıldırım, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
10 Nisan 2018 Salı 16:01
Başbakan Binali Yıldırım, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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