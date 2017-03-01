DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov'u kabul etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Resmi Konut'ta kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Resmi Konut'ta kabul etti. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Kabulden görüntüler Haber: ANKARA, ()
01 Mart 2017 Çarşamba 12:06
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Resmi Konut'ta kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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