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DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Muğla'daki kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada, bir tur otobüsünün devrildiği kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Haber: ANKARA ()

DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Muğla'daki kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada, bir tur otobüsünün devrildiği kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Haber: ANKARA ()

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