DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Muğla'daki kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada, bir tur otobüsünün devrildiği kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Haber: ANKARA ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada, bir tur otobüsünün devrildiği kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Haber: ANKARA ()
13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:50
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada, bir tur otobüsünün devrildiği kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Haber: ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:37
|05:40
|13:11
|17:07
|20:24
|22:10