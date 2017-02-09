DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Görüntü Dökümü
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-Kabulden görüntü
Haber: ANKARA ()
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Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüntü Dökümü -------------------- -Kabulden görüntü Haber: ANKARA () ======================================
09 Şubat 2017 Perşembe 15:45
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Görüntü Dökümü
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-Kabulden görüntü
Haber: ANKARA ()
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