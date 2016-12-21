DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı'yla görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugıa ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Görüşmeden görüntüler
Haber ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugıa ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüntü Dökümü --------------------------- -Görüşmeden görüntüler Haber ANKARA, ()
21 Aralık 2016 Çarşamba 17:59
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugıa ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Görüşmeden görüntüler
Haber ANKARA, ()
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