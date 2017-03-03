DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'yu kabul etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu Resmi Konut'ta kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu Resmi Konut'ta kabul etti. Görüntü Dökümü: ------------------------------- -Kabulden görüntüler Haber: ANKARA, ()
03 Mart 2017 Cuma 13:03
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu Resmi Konut'ta kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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