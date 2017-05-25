DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, köy muhtarlarıyla görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarını kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarını kabul etti. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Kabulden görüntüler -Görüşmeden görüntüler Haber: ANKARA, ()
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:46
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarını kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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