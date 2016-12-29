DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Görüşmeden görüntüler Haber: ANKARA, ()
29 Aralık 2016 Perşembe 13:41
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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