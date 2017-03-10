DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, KKTC dönüşü uçakta kız istedi

Başbakan Binali Yıldırım, Lefkoşa'da kendisinden dünürlük yapmasını istediği gence özel uçak 'TUR'da kız istedi.

Çalışma ziyareti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Başbakan Binali Yıldırım, Lefkoşa'da partisinin KKTC Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Vatandaş Buluşması' programına da katıldı. Program sonunda yanına gelen üniversite öğrencisi Yücel Çakmak (21), Başbakan Yıldırım'ından sevdiği kız için dünürlük yapmasını talep etti. Bu isteği geri çevirmeyen Başbakan, Çakmak'ı Ercan Havalimanı'na davet etti. Yıldırım, havalimanında görüşmelerini tamamladıktan sonra özel uçak 'TUR'a geçti. Uçağın toplantı salonunda Yücel Çakmak'tan kızın ailesi hakkında bilgi aldı. İstanbul'da bir üniversitede öğrenim gören kızın babasını telefonla aradı. Telefonun diğer ucunda Başbakan Binali Yıldırım'ın olduğunu öğrenen baba, şaşkınlığını gizleyemedi. Başbakan, İstanbul Eyüp'te ikamet eden aileden kızlarını istedi.

Başbakan, telefon görüşmesinden sonra Yücel Çakmak'a "İşin peşini bırakma" diyerek espri yaptı. Çakmak, kendisi için dünürlük yapan Başbakan Yıldırım'ın ellerini öptü.

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Haber-Kamera: ANKARA ()

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