DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün'le görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Kabulden görüntüler Haber: ANKARA, ()
02 Ocak 2017 Pazartesi 10:49
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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