DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u kabul etti 

Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
10 Nisan 2018 Salı 16:04
Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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