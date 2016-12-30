DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Kaya çiftinin evine misafir oldu

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazını Sincan'daki Barbaros Camisi'nde kıldıktan sonra Hadiye ve Muammer Kaya çiftinin evine misafir oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, uma namazını Sincan'daki Barbaros Camisi'nde kıldı. Başbakan Yıldırım, kendisini çay içmeye davet eden Hadiye ve Muharrem Kaya çiftinin Barbaros Caddesi üzerindeki evine misafir oldu. Kaya ailesiyle sohbet eden Başakan Yıldırım'a, çay ikram edildi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Yıldırım, ziyarette aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Haber-Kamera: ANKARA ()

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