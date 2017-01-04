DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan’ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti
Görüntü Dökümü
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- Binali Yıldırım'ın, Alan Duncan'ı karşılaması
- Genel ve detay görüntüler
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan’ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti Görüntü Dökümü ------------------------ - Binali Yıldırım'ın, Alan Duncan'ı karşılaması - Genel ve detay...
04 Ocak 2017 Çarşamba 18:46
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan’ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti
Görüntü Dökümü
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- Binali Yıldırım'ın, Alan Duncan'ı karşılaması
- Genel ve detay görüntüler
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