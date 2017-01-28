DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, İngiliz mevkidaşı May'le görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüntü Dökümü: --------------------------- -Görüşmeden görüntüler (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ) Haber: ANKARA, ()
28 Ocak 2017 Cumartesi 17:54
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
Haber: ANKARA, ()
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