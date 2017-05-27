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DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım ilk Teravih namazını Hacı Bayram'da kıldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ilk teravih namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Başbakan Yıldırım, teravih sonrası cemaatin Ramazan ayını kutlarken, çocuklara da oyuncak hediye etti. Başbakan Yıldırım, Ramazan ayının ilk teravih...

DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım ilk Teravih namazını Hacı Bayram'da kıldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ilk teravih namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Başbakan Yıldırım, teravih sonrası cemaatin Ramazan ayını kutlarken, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Başbakan Yıldırım, Ramazan ayının ilk teravih namazını Başkent Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, millete hayırlar, huzur getirmesini, milletin birliğinin, beraberliğinin daim olmasına ve Türkiye'nin başını ağrıtan her türlü belanın def olmasına vesile olmasını, ayrıca bu Ramazan'ın dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşların, iç karışıklıkların da yok olmasına vesile olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum. Milletimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum" dedi.
Caminin avlusunda bekleyen vatandaşları da selamlayan Yıldırım, burada çocuklara hediye verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları
Haber: ANKARA,()

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