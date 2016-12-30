DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım, emekli vatandaşlara emeklilik promosyonunu anlattı

Başbakan Binali Yıldırım, Sincan'daki Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Güngörmüşler Konağı'nda emeklilik promosyonu üzerine sorulan bir soru üzerine emeklilik promosyonuyla ilgili bilgi verdi. Emekli vatandaşların sorunlarını dinledi ve bu sorunların çözülmesi için gerekli talimatları verdi. Başbakan Yıldırım, yaşlı vatandaşların yeni yılını kutladı ve hediye verdi. Sohbet sırasında bir yaşlı vatandaş şiir okudu.

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Haber-Kamera: ANKARA ()

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