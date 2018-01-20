DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde bilgi aldı (FOTOĞRAFLAR)

Ankara () - Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin bilgi aldı.
FOTOĞRAFLI
Ankara () - Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin bilgi aldı. FOTOĞRAFLI
20 Ocak 2018 Cumartesi 23:26
Ankara () - Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin bilgi aldı.
FOTOĞRAFLI
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