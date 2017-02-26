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DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: FETO örgütünün elebaşısı Pensilvanya'da 'Evet'leri duydukça kriz geçiriyor (1)

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kahramankazan mitingindeki konuşmasında, "Sizin bu ilçeyi dar ettiğiniz FETO örgütünün elebaşısı Pensilvanya'da bu 'Evet'leri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. Yeni anayasayla FETO örgütü de...

DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: FETO örgütünün elebaşısı Pensilvanya'da 'Evet'leri duydukça kriz geçiriyor (1)

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kahramankazan mitingindeki konuşmasında, "Sizin bu ilçeyi dar ettiğiniz FETO örgütünün elebaşısı Pensilvanya'da bu 'Evet'leri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. Yeni anayasayla FETO örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak. Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye, önünü daha net görecek. Semalarımızda, millete bomba atan savaş uçakları olmayacak. Semalarda çocuklar uçurtma uçuracak" dedi.

Başbakan Yıldırım, partisinin Kahramankazan Kent Meydanı'nda düzenlenen referandum mitinginde konuştu. Kahramankazanlılara hitap eden Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliğinin, terörün sonunu getireceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Sizin bu ilçeyi dar ettiğiniz FETO örgütünün elebaşısı Pensilvanya'da bu 'Evet'leri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK bölücü terör örgütü sizin bu 'Evet'lerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor. Çünkü diyorlar ki 'Eyvah, 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek. 'Evet' diyecek. Bizim de biletimizi kesecek'. Yeni anayasayla FETO örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak. Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye, önünü daha net görecek. Semalarımızda, millete bomba atan savaş uçakları olmayacak. Semalarda çocuklar uçurtma uçuracak. Gençlerimiz darbeciler tarafından hayatlarından koparılmayacak. Daha yaşanabilir, güzel bir ülkenin geleceği için çalışacaklar. İşte bu yüzden 'Evet' diyeceğiz. 'Evet' diyeceğiz, terörün de sonunu getireceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), ()

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