DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Wırtu ile görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wırtu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wırtu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüntü Dökümü: -------------------------- -Görüşmeden görüntüler Haber: ANKARA, ()
07 Şubat 2017 Salı 16:23
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wırtu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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