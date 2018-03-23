DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Erbil'e sivil amaçlı uçuşlar gerçekleştirilebilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak referandumundan sonra kapatılan Erbil hava sahasının bugün itibarıyla açılacağını belirterek, "Malum hiçbir şekilde uygun görmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Şimdi Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ve Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cebeci Camii’nde cuma namazı kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'EKONOMİ AÇISINDAN TEREDDÜTE MAHAL YOK'

Başbakan Yıldırım, bir basın mensubunun, “Dolar dün gece 4 lira seviyesine çıktı bu da ekonomik kaygıları beraberinde getirdi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklinde yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi: "Doların Türk lirası karşısında değer kazanması ihracatı olumsuz etkilemez. Aksine olumlu yönde katkısı olur ama kurlardaki bu değişkenlik geçici bir durumdur. Malum Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir, bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Bugün malum işsizlikle ve istihdamla ilgili veriler açıklandı. Ortada vadedeki plana uygun şekilde istihdama katılımda çok önemli, yüzde 52-53 oranında katılım olmasına rağmen geçen sene önemli ölçüde istihdama, istihdam sağlayıcı düzenlemeler yaptık ve bunun sonuçlarını da gördük. Dolayısıyla Türkiye'de bir yandan iş gücüne katılım artıyor bir yandan da katılanlara iş bulma konusunda hükümetimizin düzenlediği çok önemli çalışmalar var. Ekonomimiz ile ilgili zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman bir takım spekülasyonlar hiç bir şekilde Türk ekonomisinin gidişatını olumsuz yönde etkilemez. Bütün makroekonomik göstergelerimiz gayet iyidir, bütçemiz, bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Bu sene kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre artmış vaziyette. Kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Çok yakında da özel, süper teşvik dediğimiz teşvik sistemini de kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Diğer yandan Doğu ve Güneydoğu ile ilgili 6'ıncı bölge artı teşvik sistemini de yürürlüğe koyduk. Dolayısıyla ekonomi açısından herhangi bir tereddütte mahal yok."

ABD İLE PATRİOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GÖRÜŞMESİ

Başbakan Yıldırım, “Bir haber yayımlandı. Amerikalı bir heyetin ay sonuna doğru Türkiye'ye geleceği ve patriot hava savunma sistemine ilişkin yeni bir teklif verecekleri yönünde. Böyle bir alışveriş gerçekleşebilir mi?' şeklindeki soruya da şöyle yanıt verdi: "Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye bölgesinde bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir. NATO'da ortağımızdır. O bakımdan patriotlar ve NATO'yla uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400'lerin bir alternatifi değildir. S-400 bağımsız, NATO sisteminde müstakil bir savunma sistemidir ve Türkiye bu konuda zaten kararını vermiştir. Türkiye bu konuda zaten kararını vermiştir. Bu patriot konusunda düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor."

'KUŞKUMUZU YARGIYA İNTİKAL ETTİRMEK DAHA DOĞRU OLUR'

Başbakan Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Gaziantep'te FETÖ borsası kurulduğu iddiasıyla ilgili yöneltilen soruyla ilgili de şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili genel başkan yardımcımız Hayati Yazıcı bey gerekli açıklamaları yaptı, arkadaşımızla görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyekün olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur. O bakımdan ümit ederim bundan sonraki memleketin genel güvenliğine ilgilendiren konuyla ilgili daha dikkatli olurlar."

'ERBİL'E SİVİL AMAÇLI UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK'

Başbakan Yıldırım, Erbil Hava sahasının Kuzey Irak referandumundan sonra kapatılmasıyla ilgili de, şunları söyledi: "Malum hiçbir şekilde uygun görmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Şimdi Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ve Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek. Çünkü Süleymaniye'de ülkemize yönelik terör örgütünün faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle akşama doğru hava sahası açılmış olur. Sefer planlaması THY ve diğer havayollarının planlamasına göre gerçekleşecek. Türkiye terör tehdidi karşısında herhangi bir zaman ve yerle sınırlı olmaksızın mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Malum Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve zaman zamanda Kuzey Irak Bölgesi'ne havadan karadan operasyonlarımız gerçekleşiyor. Bundan sonrada tehdit nerede gözükürse, nerede belirgin hale gelirse bu noktalarda gerekli operasyonu yapma hakkımız saklıdır. Uluslararası hukuktan ve ülkemizi milli güvenlik kaygılarından kaynaklanan bu hakkımızı kullanmaktan imtina etmeyiz."



Görüntü Dökümü:

-Başbakanın camiden çıkışı

-Başbakanın açıklamaları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()-