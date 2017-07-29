DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım'dan, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e taziye telefonu 

Başbakan Binali Yıldırım, 7 yaşındaki kızını trafik kazasında kaybeden Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım, 7 yaşındaki kızını trafik kazasında kaybeden Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. ANKARA ()
29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:09
Başbakan Binali Yıldırım, 7 yaşındaki kızını trafik kazasında kaybeden Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:03
|05:50
|13:18
|17:11
|20:32
|22:11