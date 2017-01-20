DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım'dan Trump'a Tweet

Başbakan Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme çabalarına daha fazla destek vermelerini bekliyoruz. Geçmişte Türkiye-ABD ilişkilerinde bir soğukluk yaşandı. Yeni yönetimde bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. FETÖ elebaşısının iadesini ve DEAŞ'la mücadele adı altında Suriye ve Irak'taki terör gruplarına destek verilmemesini ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: Anayasa değişikliğinin 2. tur oylaması yapılıyor. Bugüne kadar 11 madde oylandı. Bugün tamamlamayı ümit ediyoruz. Demokratik sınırlar içerisindeki her türlü farklı düşünce kabul edilebilir ancak milletvekillerimiz daha sakin hareket etmeliler. Anayasa değişikliğine ilişkin Meclis görüşmelerinden sonra milletimiz kararını verecek. Ümit ediyorum ki millet bu değişikliği onaylayacak. Donald Trump'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme çabalarına daha fazla destek vermelerini bekliyoruz. Geçmişte Türkiye-ABD ilişkilerinde bir soğukluk yaşandı. Yeni yönetimde bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. FETÖ elebaşısının iadesini ve DEAŞ'la mücadele adı altında Suriye ve Irak'taki terör gruplarına destek verilmemesini ümit ediyoruz."



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