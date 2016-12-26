DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım'dan Rus mevkidaşı Medvedev'e taziye telefonu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rus uçağının dün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Başbakan Dimitri Medvedev'i telefonla arayarak, Medvedev'e taziyelerini iletti. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, kaza hakkında Medvedev'den bilgi alarak, Türk hükümetinin taziye dileklerini ifade etti. Başbakan Yıldırım, telefon görüşmesinde, Türk halkının hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları dahil olmak üzere tüm Rusya Federasyonu halkının acısını kalpten hissederek, paylaştığını dile getirdi. Başbakan Medvedev ise Yıldırım'a dayanışma mesajı ve taziye dilekleri için şükranlarını ifade ederek, konu hakkındaki teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Başbakan Yıldırım, ayrıca bugün Rusya'da bazı kentlerde terör saldırısı ihbarı yapıldığına dair haberlere atfen, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın terörle mücadele alanında Rusya ile işbirliğini daha da ileri bir seviyeye taşıma konusunda kararlı olunduğunu dile getirdi. Rusya Başbakanı Medvedev de Rus tarafı olarak bu konuda aynı yaklaşımı benimsediklerini ifade etti.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, ()