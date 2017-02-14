DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım'dan Pakistan'a taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Lahor'da dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin Pakistan Başbakanı Nawaz Sherif ve Pencap Eyalet Başbakanı Shahbaz Sherif'e taziye mesajı gönderdi.
ANKARA()
Başbakan Binali Yıldırım, Lahor'da dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin Pakistan Başbakanı Nawaz Sherif ve Pencap Eyalet Başbakanı Shahbaz Sherif'e taziye mesajı gönderdi. ANKARA()
14 Şubat 2017 Salı 21:50
Başbakan Binali Yıldırım, Lahor'da dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin Pakistan Başbakanı Nawaz Sherif ve Pencap Eyalet Başbakanı Shahbaz Sherif'e taziye mesajı gönderdi.
ANKARA()
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