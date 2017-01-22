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DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım'dan İlhan Cavcav için taziye mesajı

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. İlhan Cavcav'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Başbakan Yıldırım'ın taziye mesajı şöyle:...

DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım'dan İlhan Cavcav için taziye mesajı

 BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. İlhan Cavcav'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Başbakan Yıldırım'ın taziye mesajı şöyle:

"Türk sporunun ve iş dünyamızın efsanevi ismi İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan İlhan Cavcav'a Allahtan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum"

Haber: ANKARA, ()

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