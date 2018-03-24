DHA ANKARA -  Başbakan Yıldırım'dan esnaf ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım dün Cebeci Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti.
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Haber: ANKARA ()
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Başbakan Binali Yıldırım dün Cebeci Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber: ANKARA () ===================================
24 Mart 2018 Cumartesi 08:56
Başbakan Binali Yıldırım dün Cebeci Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: ANKARA ()
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