DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Cumhuriyet baki ama yönetim sisteminin miadı dolmuştur (2)

"RAHMETLİ ÖZAL'IN DA BU ZİHNİYETLERDEN ÇOK ÇEKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimiz kendisi ve ülkesi için hayırlı olanın ne olduğunu her zamanki gibi bu halk oylamasında da bütün cümle aleme gösterecek. Rahmetli Menderes attığı her adımda karşısına yine bu hayırcılar çıkmıştır. O dönemde, Türkiye ne kazanmışsa milletimizin evetleri sayesinde kazanmıştır. Bugün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü inşa edilirken yine hayır kampanyası düzenlenmiştir. Rahmetli Özal'ın da bu zihniyetlerden çok çektiğini biliyoruz. Attığı her adımda aynı hayırsızlar korosu karşısında olmuştu" diye konuştu.

"TABİ O ZAMAN BU YOLU AÇANLAR, ATILAN ADIMIN NEREYE KADAR GİDECEĞİNİ BİLEMEDİLER"

Yıldırım, "Ak Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için hak, hukuk, yasa teamül ne varsa yerle bir edenlerin aculluğu kontrolün tamamen milletin eline geçmesi ile belki de ilk defa güzel bir neticeye vesile oldu. Tabi o zaman bu yolu açanlar, atılan adımın nereye kadar gideceğini bilemediler. Bunun için 2008 yılında da hemen yeni bir oyun sahnelendi. Ak Parti'ye kapatma davası açarak pek çok provokatif eylemi örgütleyerek milletimizin sabrını zorlamaya devam ettiler. Biz bu saldırılar karşısında hep demokrasinin hukukun üstünlüğünün ve milli iradenin yanında yer aldık" dedi.

"HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK GİDERKEN 'HAYDİ ÜLKENİN YÖNETİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRELİM' DENMEDİ"

Anayasa değişikliğinin nedenlerine değinen Yıldırım, "2013'ten sonra, yaşanan olumsuzluklar ülkemize karşı aleni savaşa dönüştü. Süreç 15 Temmuz'a kadar geldi. Esasen Gezi olaylarının başladığı tarihe dönelim. Orada olan; Taksim'deki 8-10 ağacın yerinin değiştirilmesi değildi. Olan, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca ilk defa faizleri yüzde 4,6'ya düşürmüş, IMF ile yolunu ayırmış, dünyanın en büyük havalimanının ihalesini yapmış, dünyanın en geniş köprüsü Yavuz Sultan Selim'in ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş. İşte bu birilerinin canını sıkmış. Bu tarihi yolculuğu yapmamın nedeni, Türkiye yönetim sistemindeki bu radikal yol ayrımına neden geldi, onu anlatmak. Her şey güllük gülistanlık giderken 'haydi ülkenin yönetim sistemini değiştirelim' denmedi. Bunun bir arka planı var. Arka arakaya gelen bir çok sebebi var" açıklamasında bulundu.

"GÖNLÜMÜZ, TÜM SİYASİ PARTİLERİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HEPSİNİN KATKI VERMESİYDİ"

Tüm siyasi partilerin anayasa değişikliğine destek vermesini umduklarını belirten Yıldırım, "Bu noktaya, uzun bir tarihsel arka plan ve son 14 yılın acı tecrübelerinin gösterdiği çıkış yolu olarak geldi. Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz. Biz mevcut sistemde defalarca ısırıldık, teşebbüslerle karşı karşıya kaldık. Artık yeter. Artık söz de karar da milletindir diyoruz. Sürekli kriz üreten sürekli milleti üzen, devleti örseleyen bir sistemde ısrar etmenin anlamı yok. Bizim gönlümüz, Meclis içinde ve dışında tüm siyesi partilerin anayasa değişikliğine hepsinin katkı vermesi yönündeydi. Maalesef bizim dışımızda kaynaklanan nedenlerle bu mümkün olmadı" dedi.

"MHP GENEL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

MHP Genel Başkanı ve milletvekillerine anayasa değişikliğine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Burada bir hakkı teslim etmemiz lazım. Milletimizin önüne bir anayasa değişikliği, onunla birlikte yeni bir hükümet sistemi tercihi getirebilmiş olmamızın paydaşlarının bir diğeri de Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu vesileyle MHP Genel Başkanı ve milletvekillerine gösterdikleri bu vatanseverlik için, 'önce ülkem ve milletim' dedikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah nisan ayı ortalarında yapılacak halk oylamasında da aynı yapıcı işbirliği devam edecek" ifadelerini kullandı.

"18 MADDEYİ KAFANIZA ADINIZ GİBİ NAKŞEDECEKSİNİZ"

Partililerin anayasa değişikliğine ilişkin detaylı bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Meclisimizde kabul edilip milletin takdirine sunduğumuz bu anayasa değişikliği esasen 19. Anayasa değişikliğidir. 18 tanesi çeşitli zamanlarda yapıldı. 19. değişiklikte toplam 18 madde var. 18 maddeyi kafanıza adınız gibi nakşedeceksiniz. Kendimiz bilmeden millete anlatamayız, milletin kafasındaki soruları yanıtlayamayız. Muhalefet yeni sistemle getirilen değişikliklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan konuları, karalama ve yalan kampanyası şeklinde gece gündüz anlatıyor. Adeta yalan rüzgarı. 'Kaval elin yel Allah'ın' üfleyin bakalım" açıklamasında bulundu.

"BU İŞLERİN MÜSEBBİBİ CHP'DİR 367 İCADINI YAPMASAYDI"

Anamuhalefet partisine yeni anayasa değişikliği üzerinden eleştirilerde bulunan Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Millete doğrudan, doğruları anlatacağız. Kafalardaki bütün soruları aydınlatacağız. Vatandaşlara ulaşır ve hakikatleri anlatırsak, 2007 referandumundaki sonuçları almamız zor değil. 2007'de ortaya çıkan hükümet sistemi değişikliğinin ihtiyacı olan eksiklikleri gideriyoruz; olay bundan ibaret. Mevcut durum ile anayasayı uyumlu hale getiriyoruz. Bu işlerin müsebbibi de CHP'dir. O gün tilki fıstığı çıkarmasaydı 367 icadını yapmasaydı, belki bunlara ihtiyaç kalmazdı. Hem ülkeyi kaosa, krize sürükleyeceksiniz ondan sonra da bölünme, diktatörlük teranelerini okuyacaksınız. Yemezler. Bu millet yemez. Cumhurbaşkanlığı milletimizin istediği bir değişikliktir. Milet Meclis'i seçiyor. Ülkeyi kimin yöneteceğine karar vermiyor. Ondan sonra Meclis'te bir sürü Alicengiz oyunları oluyor. Refah Yolu hükümeti dönemini hatırlayın. Millet diyor ki; ben onu bunu bilmem. Sandık gelir önüme, hükümeti de seçerim, Meclis'i de seçerim bakarım işime. Ben yetkiyi verdikten sonra bilmediğim, tanımadığım adamlar devreye girip benim adıma iş çevirmeyecek yapılan budur"

CHP YARIM YAMALAK, İKTİDARIN KÖŞESİNDEN KENDİNE YER BULMUŞTUR

CHP hiç milletin gücüne, teveccühüne ram olarak iktidar yönünde gayret göstermediği için buna karşı çıkmasını anlayabiliriz, normal. CHP krizlerden, kaoslardan, vesayetlerden medet umarak iktidar olmuştur, yarım yamalak, iktidarın köşesinden kendine yer bulmuştur. Bu sistemde artık buna yer yok. Çalışan, milleti ikna eden herkes tek başına iktidar oluyor. İstikrar, güven iki sihirli kelime."

"AK PARTİ ŞEYTAN TAŞLAMADAN VAKİT KALDIĞI ZAMANLARDA BÜYÜK ESERLERİ MİLLETİMİZİN HİZMETİNE VERDİ"

Yıldırım, "Ak Parti hem krizleri alt ederek vesayet odaklarını birer birer devre dışı bırakarak üstüne üstlük de şeytan taşlamadan vakit kaldığı zamanlarda büyük eserleri milletimizin hizmetine vererek yaptı. Bu kadar işle uğraştık, aynı zamanda ülkenin dört bir yanını bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık, 14 yılda. Bütün engellere rağmen bunu yaptık. Neye rağmen yaptığımızı da anlattım; iyi tamam da hep böyle yapmak zorunda mıyız? Bu hükümete nereden taciz geliyor, bunları mı takip edecek. Millet, diyor ki seçerim, 5 sene rahatım, sonra sandıkta icabına bakarım diyor. Bu sistem bunu getiriyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL ASIRLIK YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK OYLAMA"

Yıldırım, "Halk oylaması tarihine kadar yoğun bir program var, işimiz çok, hepimize büyük iş düşüyor. Türkiye'nin sadece bugününü değil asırlık yol haritasını belirleyecek oylamanın anahtarı, milletin elinde olacak. Ben teşkilatımıza güveniyorum, sizlere güveniyorum. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi yeni sistemle buluşturacağız. Bu bir seçim değil halk oylaması" dedi.

"ONLAR HAYIRCI BİR HAYRCIYIZ"

Yıldırım, "Niyetimiz hayr akıbet hayr. Hayırla hayrı karıştırıyor bunlar. Hayr, biri de hayır. Onlar hayırcı bir hayrcıyız. Ses benzerliği var. Arapçam olmadığı için telaffuzumum eksik olabilir. Arada bir ı var. Birinde var birinde yok" dedi.

