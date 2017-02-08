DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Cumhuriyet baki ama yönetim sisteminin miadı dolmuştur (1)

Başbakan Binali Yıldırım, refarundum sürecine ilişkin, "Cumhuriyet baki ama yönetim sisteminin miadı dolmuştur. Çözüm cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye bu reform için gereken siyasi uzlaşmayı da sağlamıştır. Türkiye monarşi ile yönetilseydi, bunların tamamı kıralcı ve karaliçeci olurlardı. Cumhura cumhurun tercihlerine saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandan başka bir şey değildir. İstemezcülüklülükün ülkemizde kökleri çok eskidir. Bunlar bir zamanlar hayranı oldukları faşist yöntemlerin hayali ile yanıp tutuşan ikiyüzlülerdir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti istişare toplantısında konuştu. Refarundum sürecine değinen Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Tüm hayatı hayırla geçenlere kalsa, Türkiye bugün her biri iftihar kaynağımız olan eserlerin tamamından mahrum olurduk. İsetemezcülüklüğün ülkemizde kökleri çok eskidir. Ama hiç biri Türkiye'nin bizim hükümetlerimiz döneminde geçen son 14 yıl kadar tutarsız olmamıştır. Ben Türkiye'den başka böyle bir muhalefet örneği duymadım, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa söylesin. Bunların mevcut parlamento hükümet sistemi dertleri de yok. Bunlar yıllarca parlamentoda hükümeti çalıştırmamak için ellerinden geleni arklarına koymadılar. Şu anayasa değişikliği görüşmelerinde seviyeyi o kadar düşürdüler ki bacak sırımdan, burun kırmaya, kürsü ve mikrofonları işgal etmeye vardırdılar. Parlamentoya, parlamentodan çıkan hükümete en küçük saygıları olmayanların sistemi kilitlemek için her hile ve yönteme başvuranların parlamento sistemi aşkını gördükçe nerdeyse gözlerimiz yaşarıyor.

TÜRKİYE MONARŞİ İLE YÖNETİLSEYDİ, BUNLARIN TAMAMI KIRALCI VE KARALİÇECİ OLURLARDI

Türkiye monarşi ile yönetilseydi, biz buna karşılılık demokratik bir sistem teklif etseydik, emin olun bunların tamamı kıralcı ve karaliçeci olurlardı.

CUMHURA SAYGISI OLMAYANLARIN CUMHURİYETÇİLİĞİ DE YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR

Cumhura cumhurun tercihlerine saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandan başka bir şey değildir. Millete her türlü hakareti yapan bu zihniyet ne cumhuriyetçi olabilir ne de demokrat olabilir.

BUNLAR BİR ZAMANLAR HAYRANI OLDUKLARI FAŞİST YÖNTEMLERİN HAYALİ İLE YANIP TUTUŞAN İKİYÜZLÜLERDİR

Bunlar dillerinden bu kavramları eksik etmeyen ama bir zamanlar hayranı oldukları faşist yöntemlerin hayali ile yanıp tutuşan ikiyüzlülerdir.

CUMHURİYET BAKİ AMA YÖNETİM SİSTEMİNİN MİADI DOLMUŞTUR

Cumhuriyet baki ama yönetim sisteminin miadı dolmuştur. Çözüm cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'nin rejim problemi yoktur. Türkiye rejimine, İstiklal Savaşından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından cumhuriyet ilan edilerek 1923'te karar vermiştir. Anamuhalefet partisinin ikide bir 'rejim sorunu var' diye kafaları karıştırmasını anlamak mümkün değildir, esasen millet de hiç itibar etmemektedir. Türkiye bu reform için gereken siyasi uzlaşmayı da sağlamıştır."

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Haber-Kamera: ANKARA ()

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