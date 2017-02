DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş vaziyette

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumu için yürüttüğü 'Hayır' kampanyası üzerinden CHP'yi eleştirerek, "Kim 'Hayır' diyor? PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri, FETÖ'nün kaçak terörist sürüsü. Başka kim 'Hayır' kampanyası yapıyor? CHP ve HDP. Belli ki CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş vaziyette. Ne diyelim onlar için hayırlı olsun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında hitap ederek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliğinin sebebinin, CHP olduğunu savunan Başbakan Yıldırım, "Bir şeyin iyi bilinmesi lazım. Bu anayasa değişikliğinin müsebbibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 2007'de Meclis'in en büyük partisine 363 milletvekilli; cumhurbaşkanı seçtirmeyen, bunun için hukuk ihdas eden ana muhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep olmuştur. O gün cumhurbaşkanı seçtirmemek için vesayet odaklarının sözcülüğünü yapan ana muhalefet partisi, bugün milletin aydınlık yarınları için yapılan değişikliği engellemek için bütün marjinal odaklarla aynı fotoğrafı veriyor" diye konuştu.

BAŞBAKAN'DAN CHP'YE: HİÇ DEĞİLSE BU REFERANDUMDA ISKALAMAYIN

Anayasa değişikliğine terör örgütleri 'Hayır' dediği için 'Evet' dediklerini açıklaması üzerine CHP'den bu yönde gelen eleştirilere yanıt veren Yıldırım, "'PKK, FETÖ 'Hayır' dediği için biz bu değişikliğe 'Evet' diyoruz' dedik. Biz cevabı muhataplarından beklerken, cevap CHP'den geldi. CHP, zaten onların kayığına binmiş vaziyette. CHP'yi Allah ıslah etsin. Siz, FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak, milletin gönlüne giremezsiniz. Milletin yolundan saparsanız millet de sizi arasına almaz. Size hak ettiğiniz cezayı da dersi de verir. Eğer 15 yıldır bunu anlamadıysanız bugün bir fırsat düştü önünüze. Hiç değilse bu referandumda ıskalamayın. Milletin gönlüne girmeyi başarın. Ondan sonra sizin de bahtınız açılsın" dedi.

"AK PARTİ, KAPALI KAPILAR ARDINDA GİZLİ GÜNDEM KURGULAYAN PARTİ DEĞİL"

Milletin kararının en doğru karar olduğunu vurgulayan Yıldırım, "2017, Türkiye'nin kaderinin ve bahtının güneş gibi parlayacağı bir yıl olacak. Gelecek, daha güzel olacak. Yarın, bugünden daha güzel olacak; çünkü genci, yaşlısı bütün insanımız tek gücün milletimize ait olduğu Türkiye için sandığa gidecek. İnanıyorum ve güveniyorum ki bu referandum sonucunda Türkiye, aydınlık yarınlara daha hızlı bir şekilde yol alacak. İçimiz, vicdanımız rahat. AK Parti, kapalı kapılar ardında, gizli gündem kurgulayan bir parti değildir. Aksine milletinin emrinde, istikametinde yol haritası çizen partinin adıdır. Millete gitmekten korkuyorlar. Milletin kararı en doğru karardır" açıklamasında bulundu.

MHP'YE TEŞEKKÜR: PARTİ HESAPLARINI BİR KENARA BIRAKTI

Anayasa değişikliği görüşmelerinde ve referandum kampanyasında, sergiledikleri tavır dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekillerine teşekkür eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, 'Ben parlamenter sistemin güçlenmesinden yanayım; ancak 2007'de ortaya çıkan durum ve referandum sonrası cumhurbaşkanının doğrudan, millet tarafından seçilmesiyle birlikte mevcut durum sürdürülebilir değil. Parlamenter sistemi biz, tek başına güçlendirecek durumda olmadığımıza göre, mevcut durumu anayasa ile uyumlu hale getirmek için cumhurbaşkanlığı sistemine varız' dedi. Birlikte çalışmaya başladık. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'li bütün vekillere teşekkür ediyorum. Çünkü önce ülkem ve milletim anlayışla hareket ettiler; parti anlayışıyla değil. Her zaman milliyetçi hareket ve ülkücü kardeşlerimiz memleket meselesi olduğu zaman parti hesaplarını bir kenara bırakmıştır. Bu kez de böyle olmuştur"

"REFERANDUMA PARTİLER CEPHESİNDEN BAKMAK YANLIŞ OLUR"

Anayasa değişikliği referandumunun bir genel seçim olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Ortada bir sandık var. Siyasi rekabet havası da aldı başını gidiyor. Bu havaya kapılıp, hiç kimse şunu unutmasın. Bu referandum, 18 maddelik cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören bir anayasa değişikliği oylamasıdır. Bu, bir genel seçim değildir. Öyle inanıyorum ki sadece AK Parti ve MHP seçmeni değil; diğer partilerin seçmenlerinden de Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bu değişikliğe yüksek oranda oy verecek. Çünkü vatandaş değişiklik öngören maddeleri alacak, inceleyecek, okuyacak. Biz de meydanlarda vatandaşlarımıza bu değişikliğin ülkemiz ve milletimiz için ne anlama geldiğini anlatacağız. Görülecek ki yapılan değişiklik milletin lehinedir. O yüzden referanduma partiler cephesinden bakmak, yanlış olur" diye konuştu.

"CHP'YE BURADAN EKMEK DE ÇIKMAZ PATATES DE ÇIKMAZ"

'Üniter yapı' ve 'rejim değişikliği' tartışmalarına da değinen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Milletim siyaset hokus pokusçularına asla itibar etmez. Referandum süresince her yere gideceğiz, her vatandaşımızla buluşacağız. Niye siyaset hokus pokusçuları dedik? Bunlar bayılıyorlar, olmayan şeyleri var göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. En sevdikleri iş korku senaryolarıyla milletin aklını karıştırmak. Yağma yok, başaramazsınız; çünkü bunlar samimi değil. Anayasa değişiklik teklifinin komisyonda görüşmelerinden bugüne kadar hala ne söylüyorlar? 'Üniter yapı bozulacak'. Değişiklik teklifimizde bugün olduğu gibi yine tek Meclis var. 'Rejim değişikliği olacak'. Be kardeşim, dilimizde tüy bitti. Rejim tartışması 1923'te cumhuriyet kuruldu, bu mesele orada bitti; ama şaşmayın. Bunlar baş örtüsü sorununda da aynı şeyi yaptılar. Rejim meselesi, dediler. Başörtü yasağının kaldırılmasına rejim meselesi, diyen de bunlar. Sorunu çözdük. Rejim hala dimdik ayakta. Asıl sorun rejim sorunu değil, zihniyet sorunudur. Yargının, tarafsız olması CHP'yi niye rahatsız ediyor? Hep vesayetle cumhurbaşkanı seçtirdikleri için eski alışkanlıkların ortadan kalkmasına razı olmuyorlar. İster razı olun ister olmayın, millet ne derse o olacak. Onun için CHP'ye buradan ekmek çıkmaz. Ekmek de çıkmaz, patates de çıkmaz"

"TEK ADAM MASALINI TOPLUMA SATMAYA ÇALIŞANLAR..."

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu bilindik çevrelerin dillerinden düşürmedikleri sözüm ona 'diktatörlük masalı' var. 'Bu anayasa değişikliği kabul edilirse ülke tek adam sistemine geçecek'. Malum çevrelerin tedirginlik duyduğu şey, tek adam rejimi falan değil. Eğer böyle bir rahatsızlıkları varsa o zaman işe tek parti döneminden başlamak ve onların hesabını görmek gerekir. Açık oy, gizli sayım günlerine doğru hafızalarını zorlasınlar. Tek adam masalını topluma satmaya çalışanlar şunu iyi bilmelidir ki anayasa değişikliğinin güçlendirmeye çalıştığı şey tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet"

"BU MİLLET ÇOK ÖLÜM KALIM BADİRESİ ATLATTI"

Referandumu ölüm kalım meselesi haline getirenlere seslenen Yıldırım, "İşi sivrileştirerek, toplumun sinir uçlarına dokunmaya çalışanlara karşı bütün vatandaşlarımın uyanık olmasını istiyorum. Bu siyaset mühendislerine artık prim vermeyelim. Bu referandumu ölüm kalım meselesi haline getirenlere şunu söyleyin. Bu millet, çok ölüm kalım badiresi atlattı. Sonuncusunu 15 Temmuz'da yaşadı. Millet, kime 'Evet' kime 'Hayır' diyeceğini çok iyi bilir" dedi.

CHP'YE 'HAYIR' TEPKİSİ: BELLİ Kİ CHP SIRTINI TERÖR ÖRGÜTÜNE YASLAMIŞ HDP'NİN KAYIĞINA BİNMİŞ

Anayasa değişikliği referandumu ve 'Hayır' kampanyası üzerinden CHP'yi eleştiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Milletim 'Hayır' diyenlere şöyle göz ucuyla baksa olayı çok net görür. Kim 'Hayır' diyor? PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri, FETÖ'nün kaçak terörist sürüsü. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları bile değil. 'Hayır' deseler ne olur? Bunlar terörist terörist. Başka kim 'Hayır' kampanyası yapıyor? CHP ve HDP. Belli ki CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş vaziyette. Ne diyelim onlar için hayırlı olsun. Farklı sebeplerle kararsız olan vatandaşlarımız da var. Çeşitli endişelerle meseleye biraz çekingen yaklaşan seçmenler de var. Bizim görevimiz herkese ulaşmak, bütün vatandaşlarımıza meseleyi her yönüyle anlatmak"

