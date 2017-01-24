DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler ile Halklar Meclisi başkanlarıyla görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüntü Dökümü: --------------------------- -Kabulden görüntüler Haber:...
24 Ocak 2017 Salı 15:26
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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