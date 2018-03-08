DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği heyetini kabul etti 

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
08 Mart 2018 Perşembe 17:16
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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