DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Kabulden görüntüler Haber: ANKARA, ()
17 Ocak 2017 Salı 18:01
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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