ANKARA () - Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüştü. Başbakan Binali Yıldırım'ın, Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi. Başbakan Yıldırım'ın, Almanya ziyareti kapsamında Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istediği ancak hastane tarafından sağlık sebepleri nedeniyle izin verilmediği belirtildi.
DHA ANKARA - BAŞBAKAN YILDIRIM, BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI
ANKARA () - Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüştü. Başbakan Binali Yıldırım'ın, Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi....
16 Şubat 2018 Cuma 22:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.