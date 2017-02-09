DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım ATO Başkanı'nı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
Haber: ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti Görüntü Dökümü: --------------------------- -Kabul'den Haber: ANKARA ()
09 Şubat 2017 Perşembe 15:20
Başbakan Binali Yıldırım ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
Haber: ANKARA ()
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