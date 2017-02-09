DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım, ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Görüntü Dökümü
--------------
-kabulden görüntü
Haber: ANKARA ()
=========================
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüntü Dökümü -------------- -kabulden görüntü Haber: ANKARA () =========================
09 Şubat 2017 Perşembe 15:43
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Görüntü Dökümü
--------------
-kabulden görüntü
Haber: ANKARA ()
=========================
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:18
|07:58
|13:28
|16:17
|18:41
|20:09