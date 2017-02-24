DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım 'af' açıklaması: Terörle mücadeleden dolayı yer sıkışıklığı var

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerine yatan mahkumlarla ilgili hazırladığı yönetmelik üzerinden başlayan 'af' tartışmasıyla ilgili "Cezanın süresi değişmiyor. Cezanın şekli değişiyor. Kapalıdan açığa geliyor. Biraz yer sıkışıklığı var malum terörle mücadeleden dolayı. O yüzden organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve bundan hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar" dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara'da cuma namazı sonrası, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. El Bab'ın terör örgütü DAEŞ'ten alınmasının ardından arama faaliyetlerinde bulunan 2 askerin bugün şehit düşmesi üzerinden El Bab'daki son durum sorulan Başbakan Yıldırım, "El Bab, birkaç gün önce tamamen kuşatıldı. İçeride temizlik harekatı yapılıyor. İki olay var. Bir tanesi, El Bab'ın kuzeybatısında bir kasaba. Burada bir intihar saldırısı; 27 sivil, 6 ÖSO mensubu. Onun dışında El Bab girişinde yol kontrolü yapan askerlerimize yine bir intihar saldırısı var. 2 askerimiz şehit, yaralılarımız var. Bu şehrin her tarafı delik deşik. El yapımı patlayıcılar var, bombalar var. Bunlarla ilgili titizlik gösterilerek, temizlik harekatı yapılıyor. Bu ve buna benzer olaylar olmaması için arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyor. Maalesef bazen de böyle kontrol dışı durumlar gerçekleşebiliyor" diye konuştu.

"CEZANIN SÜRESİ DEĞİL, ŞEKLİ DEĞİŞİYOR"

Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerine yatan mahkumlarla ilgili hazırladığı yönetmelik üzerinden başlayan 'af' tartışması sorulan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Af, nasıl olur? Af, eğer diyelim ki 10 yıl ceza var, tamamen salıverilsin; af olur veya 10 yıl ceza var, 3 yıla indirirsin bu da af olur. Ama burada cezanın süresi değişmiyor. Cezanın şekli değişiyor. Kapalıdan açığa geliyor. Biraz yer sıkışıklığı var malum terörle mücadeleden dolayı. O yüzden organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve bundan hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar. Geri kalan kısmını açıkta tamamlayacak. Açık cezaevindeyken bir yanlış içerisinde olursa bu hakkı kaybediyor. Tekrar bir önceki konumuna dönüyor"

Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, ()