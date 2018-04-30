DHA ANKARA - BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLADI: EMEKLİLERE İKİ BAYRAMDA BİNER LİRA İKRAMİYE

ANKARA () Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi biner lira ikramiye verileceğini açıkladı. Başbakan Yıldırım, konuyla ilgili olarak "12 milyon emekli aylığı alan vatandaşımız bulunuyor. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin lira, Kurban Bayramı öncesi bin lira" ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım, ayrıca, 65 yaş üstündeki aldığı ve 3 ayda bir ödenen 'yaşlılık aylığı'nın da 266 liradan 500 liraya çıkarılacağını söyledi. Yıldırım, "600 bin civarında bu haktan yararlanan vatandaş var" dedi.

"VATANDAŞLA EL SIKIŞILIYOR"

Başbakan Yıldırım, toplantı sonrası medya mensuplarının sorularını yanıtlarken, vatandaşlarla devlet kurumları arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturulduğunu vurguladı ve "Vatandaşla el sıkışılıyor" tabirini kullandı. Bu konuya bağlı olarak, vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını belirten Başbakan Yıldırım, "31 Mart 2018 tarihine kadar ödenmemiş borçlar yeniden yapılandırılacak" dedi. Yıldırım, "Peşin ödemelerde faizin yüzde 90'ı silinecek, sadece yüzde 10'u ödenecek. 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı sağlanmıştı. Bir ilave daha getiriyoruz. 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek, üzerine de 1 yıl boyunca Bağ-Kur primini devlet ödeyecek" diye konuştu.

"BİR KERELİĞİNE ÜNİVERSİTELERE DÖNME İMKANI VERİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Başbakan Yıldırım, üniversite öğrencileriyle ilgili olarak da konuştu. Yıldırım, "500 bine yakın eğitimine devam edemeyen gençler oldu. 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelere dönme imkanı veriyoruz" dedi.

"BU BİR İMAR AFFI DEĞİL, İMAR BARIŞIDIR"

Başbakan Yıldırım, 'imar barışıyla' ilgili olarak ise şunları söyledi: "Son 50 yılın kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısı" tanımın yaptı ve "Yapı Kayıt Belgesi vereceğiz. Yapı Kayıt Belgesi imar alırken işine yarayacak, kentsel dönüşüme gidecekse öncelik olacak. Tapu alacakken işine yarayacak. Yaklaşık 13 milyon bina için reform düzeyinde bir düzenleme getiriyoruz. Bu bir imar affı değil, imar barışıdır."

ÇAY FİYATI, KİLODA 2 LİRA 45 KURUŞ

Başbakan Yıldırım, çay üreticilerine de yönelik olarak ise bu sene yaş çay kilo fiyatının 2 lira 45 kuruş olmasının kararlaştırıldığı mesajını verdi.

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