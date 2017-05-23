DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'i kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Yıldırım'ın Nikki Haley'i kabulü
Haber: ANKARA,()
Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i kabul etti. Görüntü Dökümü: -------------------------- -Başbakan Yıldırım'ın Nikki Haley'i kabulü Haber: ANKARA,()
23 Mayıs 2017 Salı 22:09
Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Yıldırım'ın Nikki Haley'i kabulü
Haber: ANKARA,()
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