DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile telefonda görüştü.

Görüşmede başta askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında olmak üzere müttefiklik ve ortaklık temelinde ikili işbirliğinin ileriki dönemde yoğunlaştırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi hususunda mutabık kalındığı, Başkan Yardımcısı Pence’in Türkiye-ABD ilişkilerinde 'yeni bir gün'den bahsettiği öğrenildi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence’in ayrıca, bugün Suriye’nin El Bab bölgesinde şehit olan Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini ilettiği, terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer alacaklarını ifade ettiği belirtildi.

Başbakan Yıldırım, Başkan Yardımcısı Pence’e taziye dilekleri için teşekkür ederken, kendisine üstlendiği yeni görev vesilesiyle tebriklerini dile getirdiği, bazı bölgesel konularda Türkiye’nin tutumunu, yeni yönetim ile yakın işbirliği içerisinde olma konusunda Türkiye’nin arzu ve iradesini dile getirdiği öğrenildi.

Haber: Ankara, ()