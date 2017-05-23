DHA ANKARA - Bakanlık, CHP'li İlgezdi'nin soru önergesini yanıtladı: Ceza ve infaz kurumlarında 516 kadın, çocuğuyla kalıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin annesiyle beraber cezaevlerinde çocuklarla ilgili soru önergesine Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre hazırlanan raporda, 2017 yılı Nisan ayı itibariyle 171'i tutuklu, 345'i hükümlü olmak üzere 516 kadının ceza ve infaz kurumlarında çocuğuyla kaldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı'nın verilerinden yola çıkılarak hazırlanan raporda, 0-6 yaş grubundaki 560 çocuğun anneleriyle birlikte ceza ve infaz kurumlarında yaşadığı kaydedildi. Annesiyle kalan çocukların 291'inin erkek, 269'unun ise kız olduğu belirtilirken, birden fazla çocuğuyla cezaevinde olan kadınların 16'sı tutuklu, 28'i hükümlü olmak üzere toplam sayısının 44 olduğu ifade edildi. Annesinin yanında kalan çocukların 114'ünün 1 yaşından küçük olduğu kaydedilirken, 1 yaşındakilerin sayısının 128 olduğu belirtildi.

560 ÇOCUKTAN 100'Ü AÇIK HAVAYI GÖREBİLİYOR

Bakanlık verileri üzerinden hazırlanan raporda, ayrıca hapishanelerde annesinin yanında yaşamak zorunda kalan 560 çocuktan 100'ünün açık havayı görebildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Açık hapishanede kısmen de olsa dışarıdakine benzer bir ortamda yaşayan bu çocukların dışında kalan 460 çocuk ise bir bölümü yüksek güvenlikli olan hapishanelerde, kuşları, bulutları öğrenemeden, gri duvarların ve dikenli tellerin ardında yaşamaya çalışıyorlar.

Sonuç olarak Annelerinden kaynaklı cezaevlerinde kalmak zorunda olan çocukların, haksız mahkumiyetinin Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, 'her tür işlemde çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiği' ilkesine ters düştüğü açıktır. Bu nedenle çocuklar cezaevlerinde mahkum gibi değil, diğer çocuklar gibi yaşaması için gerekli koşulların sağlanmasının zorunlu olduğu bilinmelidir. Bu durum çocukları mağdur etmekte, anneleriyle 6 yaşına kadar hapiste büyümek zorunda kalan çocukların, dış dünyayla tanıştıklarında korkmasına, uyum sorunu yaşamasına ve birçoğunun hapse geri dönmek istediğine şahit olduk.

Devlet illa küçük çocuklu kadınları hapsedeceğim diyorsa kadınların bebeğiyle sağlıklı bir ilişki kurarak annelik hakkını kullanabileceği, bebeğin fizyolojik ve zihinsel gelişimini sağlıklı şekilde tamamlayacağı bir ortam oluşturmalı. En önemlisi çocukların kreşe gitme imkanı sağlanmalı, bu kreşler hapishane dışında olmalı. Çocukların kreş dışında da sosyalleşme olanakları artırılmalı, oyuncak sınırlaması kaldırılmalı. Çocuğun babasıyla uzun sürelerle annenin de var olacağı açık görüş imkanı sağlanmalı hatta bu durum hapishane dışında da yaratılmalı"

Haber: ANKARA, ()