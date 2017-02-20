DHA ANKARA- Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşiyor
Görüntü Dökümü
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-Toplantı öncesi çekilen görüntüler
Haber: ANKARA ()
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Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşiyor Görüntü Dökümü -------------------- -Toplantı öncesi çekilen görüntüler Haber: ANKARA () ===========================
20 Şubat 2017 Pazartesi 17:17
Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşiyor
Görüntü Dökümü
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-Toplantı öncesi çekilen görüntüler
Haber: ANKARA ()
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