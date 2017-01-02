DHA ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı

BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
Görüntü Dökümü:
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-Bakanlar Kurulu toplantısından fotoğraflar
Haber: ANKARA, ()
BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Görüntü Dökümü: ----------------------------- -Bakanlar Kurulu toplantısından fotoğraflar Haber:...
02 Ocak 2017 Pazartesi 16:02
BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
Görüntü Dökümü:
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-Bakanlar Kurulu toplantısından fotoğraflar
Haber: ANKARA, ()
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