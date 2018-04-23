DHA ANKARA- Bakan Yılmaz koltuğunu ilkokul öğrencisi Gizem'e bıraktı

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'nın çeşitli okullardan gelen çocukları Bakanlık makamında ağırladı, koltuğunu Keçiören İhsan-Selatin Aras ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal'a devretti.



Kabulde öğrenciler ile yakından ilgilenen Bakan İsmet Yılmaz, öğrencilerin bayramını kutladı. "Biz hep şunu söyledik, evlatlarımıza güveniyoruz" diyen Bakan Yılmaz, "Çünkü kendilerinin özgüveni çok fazla. Ülkelerini, bayrağını, vatanını seviyorlar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinden taviz vermediler. Bundan sonra da vermeyecekler. İnanıyoruz ki Türkiye kızılelması olan, çağdaş uygarlık seviyesi üzerinde mutlaka bu evlatlarımızla çıkacağız. Şunu da çok açık söylemek isterim. Bugün her zamankinden daha çok çağdaş uygarlık seviyesine yakınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden ve hala da sürdürmektedir. Biz gençlerimize güveniyoruz" dedi.



ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI



Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak başladı. Kendilerini bakanlıkta ağırlayan Bakan İsmet Yılmaz'a teşekkür eden Gizem Ünal, "Sayın Bakanım, Atatürk 'Bugünün küçükleri yarının büyükleri' diyerek bizlere verdiği önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Bizler de bugün burada sevincimizi ve coşkumuzu paylaşırken sorumluluklarını yerine getiren, araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip bireyler olarak bize verilen önemin farkındayız" diye konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından, Bakan İsmet Yılmaz öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Görüntü dökümü:

-Kabulden görüntü

-Açıklamalar

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()-