DHA ANKARA- Bakan Soylu ve Müezzinoğlu'nun valilerle birlikte 'İstihdam Seferberliği' mesaisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstihdam seferberliği için, 81 ilin valisi ile videokonferans yöntemi ile biraraya geldi.

İçişleri Bakanlığı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Encümen Toplantı Salonu'nda, sabah saat 09.00'da başlayan toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 81 ilin valisiyle videokonferans yöntemiyle görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gündeme gelen istihdam seferberliğinin görüşüldüğü toplantıda, mümkün olan en iyi neticeyi alabilmek adına illerde neler yapılabileceği konuşuldu, istihdam seferberliğini illerinde koordine edecek valilerin görüş ve önerileri alındı. Başbakan Binali Yıldırım'ın da talimatlandırdığı ve geçtiğimiz günlerde açıkladığı teşvikler de dahil olmak üzere; illerin ekonomik aktörleri, esnafları, işadamları ve STK'lar ile periyodik toplantıların yapılması, ekonomik potansiyellerinin ortaya çıkarılması, aksayan hizmet ve yatırımların tespiti ve çözümü konusunda neler yapılabileceği gibi konular toplantıda ele alındı.

Ayrıca, belediyelerin istihdam seferberliğindeki rolü, organize sanayilerin takibi de ele alınan konular arasında yer aldı.

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Haber: ANKARA ()

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