DHA ANKARA - Bakan Soylu: Haber verse nasıl gelmişse oradan öyle çıkar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, Doğu ve Güneydoğu'yu muhafaza ediyoruz, terörle mücadele ediyoruz. Türkiye'nin şehirlerinde terörle mücadele ettik. Bir cenazede bir tek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu muhafaza edemeyeceğiz ve koruyamayacağız. Haber verse nasıl gelmişse oradan öyle çıkar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırı ve soruşturma sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağı ile ilgili güvenlik birimlerine haber verilip verilmediği yönündeki tartışmalarla ilgli şöyle konuştu:

"Bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. İnanın ben bu yalan rüzgarından yoruldum. Muhtarın bilgisi olduğunu ve haberi olduğunu söylüyor. Muhtar açıklama yapıyor; benim haberim yok. 'Ailenin haberi var' diyor, aile açıklama yapıyor, 'bizim bilgimiz yok'. 'Bizi rahat bıraksın, duamızı edelim' diyorlar. Çok üzülüyorum. Bir siyasi partinin genel başkanın üst üste bu kadar yalan konuşması yakışmıyor. Çok üzülüyorum. Ayıp bir şey. Herkesin bildiği, herkesin takip ettiği, en azından köylü insanların yaşadığı bir meseleyi alıp yolda adım atarken, bir yalanla bütünleştirmek bana sadece üzüntü veriyor."

'DIŞARIDAN GELEREK PROVAKASYONU SAĞLAYAN BİR TESPİTİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Soylu, "Bizim bulgularımızda şu ana kadar dışarıdan gelerek provokasyonu sağlayan bir tespitimiz söz konusu değil. Bütün birimlerimiz orada çalışıyoruz. Oradaki vatandaşların reaksiyonu sonucu en nihayetinde gelişen bir hadiseden söz ediyoruz. Sürekli 'ben giderken haber verdim' diyor. Emniyete, kaymakamlığa haber vermemiş, Valiliğe haber vermemiş. Emniyetin açıklaması var: Emniyet diyor ki; bizi bu iki saatte aradılar, sadece cenaze ile ilgili yer ve cenaze sahipleri ile ilgili irtibat bilgilerini istediler. 'Siz buraya gidecek misiniz?' diye soruyorlar, 'hayır, biz gidersek haber vereceğiz'. Bunlar istihareye yatılacak öğrenilecek konular değil. Hepimiz bu konularda tecrübe sahibiyiz" dedi.

'HABER VERSE NASIL GELMİŞSE ÖYLE ÇIKAR'

Soylu, cenazede Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafında 41 koruma görevlisi olduğuna vurgu yaparak, "Biz, Doğu ve Güneydoğu'yu da muhafaza ediyoruz, terörle mücadele ediyoruz, Türkiye’nin şehirlerinde mücadele ediyoruz. Bir cenazede bir tek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu muhafaza edemeyeceğiz ve koruyamayacağız. Haber verse nasıl gelmişse oradan öyle çıkar. Biz sadece güvenlik değil her türlü tedbir alıyoruz" diye konuştu.

'BEN 'BU OLAYLAR OLMASIN' DİYE UYARI YAPTIM'

Soylu, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasına yönelik açıklamasıyla ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine de "Ben İçişleri Bakanı olarak sorumluluğumu ortaya koydum. Ben 'bu olaylar olmasın' diye uyarı yaptım. PKK’nın siyasi kolu HDP’nin Meclis’e girmesinin tek sebebi CHP’dir. CHP, 24 Haziran seçimlerinde 'bir oy HDP’ye bir oy CHP' şeklinde HDP’nin Meclis’e girmesi konusunda katkı koydular. Seçimlerin hemen arkasında eğer şehit cenazesi olursa endişe ederim. HDP’nin CHP tarafından Meclis’e sokulması, orada bir reaksiyon ortaya konulmasına yol açabilir. Ben de valilere CHP il başkanlarının protokole alınmaması konusunda bir uyarıydı. Bir tedbir ortaya koyduk ve bunun ne kadar önemli olduğunu bugün gördük" dedi.

Soylu, siyasi iklimin nasıl düzeleceği sorusuna ise "Yalan söylemeyerek ve terör örgütleri ile aralarına mesafe koyarak düzelir" cevabını verdi. Soylu, "HDP, Kılıçdaoğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ama 4 şehit ile ilgili bir değerlendirme yaptıklarını gördün mü?" diye konuştu.

Haber: Besti KARALAR / ANKARA,()