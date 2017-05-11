DHA ANKARA - Bakan Müezzinoğlu: Önümüzdeki 10 gün içinde netleştirmiş  oluruz (Yeniden) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CNN Türk yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Müezzinoğlu, Kıdem tazminatına ilişkin EKK'da, "Hükümet desteği nerede, nasıl olacak, olacak mı? Çalışan 1 yıl olunca ne kazanıyor, 10 yıl bekleyince ne kazanıyor? "konularının değerlendirileceğini söyledi. Müezzinoğlu yeni düzenlemenin önümüzdeki 10 gün içerisinde netleştirilmiş olacağını kaydetti.

Katıldığı programda Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu fona dönüştürülmesi için hazırlanan düzenlemeye ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kıdem tazminatının önümüzdeki hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) bakanlar düzeyinde değerlendirileceğini bildirdi. Müezzinoğlu:" Muhtemelen önümüzdeki hafta hükümet düzeyinde Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda teknik çalışmaları bakanlar düzeyinde değerlendireceğiz. Paydaşlarla hangi boyutta hangi parametreleri paylaşarak ortak bir yol haritası izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu netleştirmiş olacağız. Bir tarafta çalışan, bir tarafta işveren bütün bu anlamda da güçlü bir hakemlik görevi üstlenen hükümet. Kıdem tazminatı kimin hakkı ? Kıdem tazminatı çalışanın hakkı. Şu anda kıdem tazminatından bizim çalışanımız hangi oranda yararlanıyor? Yüzde 20. En azami yüzde 25 oranında. Yüzde 75-80'lik çalışanın alın terini 45 yıldır kaybettiği bir yapı var. İşçinin çalışanın emeğinin hakkı çalıştıranın yani işverenin kasasında birikiyor. Peki 10, 20 yıl sonra işveren bunu ödeyebiliyor mu? Davalar bu anlamda ciddi düzeyde. Yüzde 80 mağdur, hakkedenlerin de neredeyse yarısı mahkemelerde davalık. Çalışanın alın terini koruyan bir sistem olmalı. Çalışan bilmeli ben 2 yıl oldu filan yerde çalışıyorum, benim buradaki birikimim ne kadar oldu, kuruşu kuruşuna bilmeli. Bunları bileceği şeffaf bir yapı. Hükümet desteği nerede nasıl olacak, olacak mı? Çalışanın 1 yıl olunca ne kazanıyor, 10 yıl bekleyince ne kazanıyor bunun tablolarını işverenle çalışanla , sendikalarla kamuoyuyla paylaşacağımız süreci önümüzdeki 10 gün içinde netleştirmiş oluruz" diye konuştu.



"BİR AY ÇALIŞMIŞ ONUN ADINA BİR MİKTAR YATMIŞ OLACAK"

Eski sistemde kıdem hakkını elde edebilmek için en az 1 yıl çalışma gerekliği olmasına karşın yeni düzenlemede bu sürenin kısaltılacağı işverenin takibinin ise hükümet tarafından yapılacağı belirtildi. Bakan Müezzinoğlu konuya ilişkin şöyle konuştu: " Yeni düzenlemede 6 ay çalıştıysa ilk andan itibaren 3 günse 3 günlük, 1 aylık sigorta primini biz nasıl alıyorsak onun adına veya yatırmadığında nasıl cezası varsa bir ay çalışmış onun adına bir miktar yatmış olacak. Sosyal Güvenlik primlerini veya vergileriyle ilgili maliye vergilerini nasıl takip ediyorsak primlerini ödemedikleri zaman nasıl cezası varsa iş veren yatırmış yatırmamış çalışan adına bunun sorumluluğunu hükümet üsteleniyor. Mevcut çalışanlar için tercih hakkını vermeyi düşünüyoruz, çalışan diyor ki ben memnunun ben burada kalmaya devam edeceğim. yeni girecekler otomatik olarak zorunlu olarak bu sisteme girecekler. Eski sistemde olan işverenle anlaşarak hakkını alarak veya fona devrederek sıfırdan başlayabilir. Yüzde 80'in kaybettiğinin masada reel olarak var olduğu bir yapıyı biz ne güzel, çokta şikayet yok, böyle mi sürdürelim? Yoksa yeni bir yapı kurarken eskiden var olduğunu zannettiğimiz yüzde 80'in de görmediği çok ideal dediğimiz koşullar değil de bunun yüzde 90'ı burada var ciddi bir güvence var.



"YIL SONU İTİBARİYLE HEDEFİMİZ 1.5 MİLYON"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2017 artı istihdam hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Müezzinoğlu," En temel konumuz işsizlikle olan mücadelemiz. Çok zor bir 2016 yılı geçirdik. 2016'da bizim hedef olarak yaklaşık 1 milyonluk artı istihdam hedefimiz ne yazık ki 400 bin de kaldı. 2017 hedefimizde 1 milyon artı istihdam. Dün akşam itibariyle hakikaten 1 milyon 51 bin 140 kişi. Özel sektörün istihdam ettiği rakamı veriyorum o da 8 yüz 8 bin 204 sigortalı olarak bizim özel sektörümüz istihdam etmiş. Ben bu rakamın haziran sonu itibariyle 1 milyonu aşacağını görüyorum. Yıl sonu itibariyle hedefimiz 1.5 milyon. 2017 Aralık ayı rakamları bize yüzde 10'un altındaki bir işsizlik oranını başarmış bir Türkiye olarak karşımıza çıkacak " dedi.