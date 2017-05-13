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DHA ANKARA - Bakan Müezzinoğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 'Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Müezzinoğlu'nun yayınladığı mesajda “Annelerimiz; bir milleti millet yapan değerlerin mimarları, ilk öğretmenlerimiz,...

DHA ANKARA - Bakan Müezzinoğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 'Anneler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Müezzinoğlu'nun yayınladığı mesajda “Annelerimiz; bir milleti millet yapan değerlerin mimarları, ilk öğretmenlerimiz, bizleri karşılıksız sevgi ve fedakârlıkla bağrına basan kahramanlarımızdır. Bir devrin bitip bir devrin başladığı Milli Mücadelemizde en önde koşanlar da onlardır, evlatlarının başına kına yakarak gözlerini kırpmadan vatan savunmasına yollayanlar da. Türk milleti cefakâr annelerimizin fedakârlık ve cesaretlerine çok şey borçludur.
Annelik dünyanın en yüce vazifelerinden biridir. Müstesna ve karşılıksız olan tek sevgi anne sevgisidir. Onların mutluluğu toplumun da mutluluğudur. Şüphesiz ki, baş tacı annelerimize olan minnet borcumuz yalnızca bir günle ifade edilemez. Bir ömür boyunca onların ilgisine layık olmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Peygamber Efendimizin “Cennet annelerin ayakları altındadırö sözü annelerimizin ne kadar mübarek varlıklar olduğunun en güzel ifadesidir. Evlatlarının hayatlarını her şeyden önde tutan, onlar için bir ömür emek harcayan, şefkat ve merhamet timsali olan annelerimizin hakkı ödenmeyecek kadar büyüktür.
Bizler ülkemiz adına attığımız her adımda annelerin dualarının en büyük destekçimiz ve koruyucumuz olduğunu biliyoruz. Ömrünü; vatana, millete ve insanlığa faydalı evlatlar yetiştirmeye adayan, yolumuza daima ışık olan, sevginin ve merhametin gücünü bizlere aşılayan annelerimizin mutluluğu için canla başla çalışmaya devam ediyoruz.
Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Şehitlerimiz ve Gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadeleri yer aldı.

 

Haber: ANKARA, ()

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