DHA ANKARA - Bakan Kılıç, Kış Olimpiyatları'na katılacak sporculara başarılar diledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kazakistan'da 29 Ocak-8 Şubat arasında yapılacak olan 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'na Türkiye adına katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu. Bakan Kılıç'ın mesajı şöyle:

"Kazakistan'da düzenlenecek 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'na katılarak ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. 6 disiplinde 20 sporcu ile katılacağımız bu ve bunun gibi organizasyonlar genç sporcularımızın tecrübe kazanmaları açısından çok önemli. Kazakistan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan millilerimize bir kez daha başarılar diliyorum."

ANKARA,()