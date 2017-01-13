DHA ANKARA- Bakan Faruk Çelik: Ekmek ve un fiyatlarında bir artış söz konusu değil (2)



SİGORTALILIK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRARAK ÇÖZMENİN DOĞRU OLDUĞU İNANCINDAYIZ

Bakan Faruk Çelik, Mersin ve Antalya'da seracıların afet yardımı beklentisine ilişkin, tarım sigortası bünyesindeki çiftçiler hakkında, "Çiftçilerimizin bu konudaki afet ve benzeri giderlerini karşılamaya dönük noktaya taşımaya çalışıyoruz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, gazetecilerin,"Mersin ve Antalya'da seracıların yağan kar ve doludan dolayı afet yardımı beklentisi var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:"Tarsin bünyesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Biz şu görüşteyiz ve bunu kısa süre içerisinde yürürlüğe koymayı düşünüyoruz. Trafik sigortasında bir araç kaza yaptığı zaman trafik sigortası tarafından bu karşılanıyor. Tarımın sigortası TARSİN. TARSİN bünyesinde şu anda sigortalılık oranının çok düşük olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız buradaki zayiatlarını tabi afet neticesinde kayıplarını gidermek istiyorsa TARSİN bünyesindeki çalışmalarımızı daha da genişleterek tüm çiftçilerimizin bu konudaki afet ve benzeri giderlerini karşılamaya dönük noktaya taşımaya çalışıyoruz. Bu konuda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Sigortalılık bilincini yaygınlaştırarak bu işi çözmenin doğru olduğu inancı içerisindeyiz."

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-Bakan Çelik'in açıklamaları

Haber: Aliye ULUSOY/ANKARA()